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رانييري يعلن رحيله عن سامبدوريا

السبت 22/مايو/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
وكالات
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قال كلاوديو رانييري مدرب سامبدوريا يوم الجمعة إنه سيترك النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في نهاية الموسم بعد عامين في قيادة الفريق ضمن خلالها وجوده بين الكبار.

وتولى مدرب ليستر سيتي وروما السابق المسؤولية في أكتوبر 2019 عندما كان سامبدوريا في مؤخرة الترتيب وقاده المدرب البالغ من العمر "69 عاما" للخروج من منطقة الهبوط واحتلال المركز 15.

وتحسن مستوى سامبدوريا هذا الموسم وضمن إنهاء الموسم في المركز التاسع قبل مباراة واحدة على نهاية الموسم أمام بارما السبت.

وقال رانييري: أبلغت الفريق بأنني لن أستمر عاما آخر لكني أود توجيه الشكر للجميع. اللاعبون رائعون، خاصة في أوقات مثل فترة العزل الشامل (بسبب كوفيد-19)، والتي في نهايتها أفلتنا من الهبوط.

وأضاف: هذا الموسم قاتلنا. قدمنا العديد من المباريات الجيدة وأخرى سيئة لكن هذه هي كرة القدم. أريد توجيه الشكر إلى اللاعبين من كل قلبي.

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سامبدوريا رانييري الدوري الإيطالي

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