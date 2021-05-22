كارتيرون يدرس ضم 4 صفقات مدوية لصالح الزمالك





يدرس المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عددا من الصفقات المميزة لحسم صفقات الميركاتو الصيفي للأبيض.





صفقات معروضة على كارتيرون





كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، يدرس ضم أحد اللاعبين "محمد إبراهيم صانع ألعاب سيراميكا، أحمد أيمن منصور، مدافع بيراميدز، محمد فتح الله، مدافع فريق غزل المحلة، صالح جمعة، لاعب سيراميكا الحالي والأهلي السابق" في الصيف المقبل.





وأوضح المصدر أن مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، عرضوا علي المدرب الفرنسي الأسماء الأربعة لحسم موقفه من ضم العناصر التي يحتاجها في الموسم الجديد.





وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواجهة المصري ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري.



