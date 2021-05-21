عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة









استقر الدكتور أشرف صبحي, وزير الشباب والرياضة على أسماء اللجنة الجديدة التي ستدير نادي الزمالك بعد استقالة اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء برئاسة اللواء عماد عبد العزيز.





لجنة إدارة الزمالك الجديدة





وحدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حسين السمري مديرا تنفيذيا، و عاطف النمر مدير نشاط رياضي، طارق جبريل مديرا ماليا في مجلس إدارة الزمالك المؤقت.





ومن المنتظر أن يتم تشكيل لجان فرعية وضم بعض نجوم الكرة السابقين وعلى رأسهم حسين السيد، و أحمد حسام ميدو إلى جانب محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق.





الجدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كان قد جمد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، في نوفمبر الماضي لمخالفات مالية وأحال المجلس إلى النيابة، وعليه قرر تعيين لجنة مؤقتة برئاسة المستشار الراحل أحمد بكري، وبعده اللواء عماد عبد العزيز.



