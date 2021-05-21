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العسومي يشيد بدور خادم الحرمين في دعم القضية الفلسطينية

الجمعة 21/مايو/2021 - 11:48 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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أشاد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، بالمواقف المشرفة والراسخة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية، مثمنًا الجهود المقدرة والرائدة التي تقوم بها السعودية من أجل وقف العدوان الغاشم الذي قامت به قوات الاحتلال مؤخرًا ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة الجرائم التي ارتكبتها في مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد المئات ووقوع الآلاف من الجرحي.

وشدَّد "العسومي" على أن التحركات العاجلة التي بها خادم الحرمين الشريفين منذ وقوع هذه الانتهاكات، بدايةَ بالدعوة لعقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، وصولًا إلى تكليف وزير خارجية المملكة بمواصلة التحرك في إطار منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والأطراف الفاعلة لدعم الموقف الفلسطيني ونصرة قضيته، كانت لها آثار بالغة في حشد الدعم الإقليمي والدولي للشعب الفلسطيني، وحث الأطراف المؤثرة للضغط على سلطات الاحتلال لوقف الاعتداءات الهمجية ضد الشعب الفلسطيني، والتأكيد على حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها مدينة القدس.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص شكره وعظيم تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الجهود الحثيثة المبذولة في كافة المنظمات الدولية والإسلامية والعربية لوقف عدوان قوات الاحتلال ونصرة الشعب الفلسطيني، واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

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