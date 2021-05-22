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ما الخط الأحمر لمصر في ملف سد النهضة؟.. وزير الخارجية يجيب

السبت 22/مايو/2021 - 01:43 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
هدى عبدالرازق
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، تعليقا على الجدل الذي أثير حول تصريحاته الأخيرة بشأن الملء الثاني لسد النهضة، إن الملء الثاني إذا تم بشكل منفرد دون اتفاق شامل حول الملء والتشغيل وفقا للتجارب الأخرى على مستوى العالم، فإن إثيوبيا تعتبر خالفت تعاهداتها، مؤكدا أن مصر لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها المائية.

وعن الخط الأحمر لمصر في ملف سد النهضة، قال "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "مش بالضرورة أن ندلي بشكل واضح في هذا الأمر.. ولكن لدينا وضوح كامل لدينا بهذه النقطة".

وأضاف وزير الخارجية: "نركز في هذه المرحلة على الرغبة في التوصل لاتفاق، ونؤكد أن مصر لديها القدرة والحرص والعزيمة للمحافظة على مصالحها، ولديها الأدوات لذلك، وهي متدرجة ومتنوعة وتُتخذ وفقا لخطة مرسومة تراعي المصلحة المصرية"، مؤكدا أن القاهرة تتخذ مواقف مسئولة حكيمة، وليست مدفوعة.

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