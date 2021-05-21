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الرئيس الفلسطيني: يجب البدء فورًا بمسار سياسي ينهي الاحتلال

الجمعة 21/مايو/2021 - 11:51 م
بوابة الفجر
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تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حسبما أفادت وكالة "سوا" الفلسطينية.

وقال عضو مركزية فتح وزير الشون المدنية، حسين الشيخ، إن أبومازن تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تناول آخر التطورات بعد وقف العدوان.

وأضاف الشيخ، في تغريدة له، أن الرئيس عباس أكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي في القدس والضفة إلى جانب قطاع غزة ووقف هجمات المستوطنين، وإعادة إعمار غزة، والبدء فورا بمسار سياسي شامل ينهي الاحتلال.

من جهته، أعرب بلينكن عن تطلعه للقاء مشترك خلال زيارته المنطقة لبحث عملية السلام. 

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