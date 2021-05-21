مباريات هامة في الجوله التاسعة عشر للمجموعه الثالثة لدوري القسم الثالث





تنطلق اليوم السبت في الثالثه عصرا منافسات الأسبوع التاسع عشر، لمسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الثالثة، للموسم الكروي 2020\2021.



حيث يلعب فريق مركز شباب القيس، مع فريق ناصر الفكرية، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب مطاي.



ثم يواجه فريق نادي ملوي، فريق مركز شباب سمالوط، في المباراة التي سيشهدها ملعب ناصر ملوي.



ويلعب فريق مركز شباب الخارجة، مع فريق الهنداو، في المباراة التي سيحتضنها ملعب مركز شباب الخارجة.



ثم يلتقي فريق الوليدية، مع فريق مركز شباب ناصر ملوي، في المباراه التي سيشهدها ملعب الوليدية.



وتستكمل مباريات الجولة التاسعة عشر يوم الأحد القادم عندما يواجه فريق نادي القوصية، فريق مركز شباب مغاغه، في المباراه التي سيشهدها ملعب ديروط.



كما سيلعب أيضا، فريق بني مزار، مع فريق الوادي الجديد، في المباراه التي سيشهدها ملعب مطاي



ترتيب المجموعه الثالثه



1- نادي ملوي 38نقطة

2- مركز شباب ناصر ملوي 37 نقطة

3- ناصر الفكرية 33 نقطة

4- مركز شباب الخارجة 32 نقطة

5 - القوصية 31 نقطة

6- مركز شباب القيس 22نقطة

7- مركز شباب مغاغه 22 نقطة

8- مركز شباب سمالوط 20 نقطة

9- بني مزار 18 نقطة

10- الوادي الجديد 17نقطة

11- الوليدية 13 نقطة

12- الهنداو 13 نقطة