محافظة بورسعيد تعلن إعادة فتح الشواطئ مرة أخرى

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فتح شواطئ المحافظة، اليوم السبت أمام المصطافين، وكذلك الحدائق والمتنزهات، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.





وأكد "الغضبان"، أن شاطئ المحافظة شهد على مدار الأيام الماضية أعمال تطوير ورفع كفاءة وتجريف للرمال ورفع للمخلفات، وكذلك شهدت الحدائق أعمال تطوير، وذلك استعدادًا لاستقبال المواطنين من أبناء المحافظة وضيوفها.





وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من مخاطر انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا على فرض مسافات آمنة بين الشماسي والكراسي على الشاطئ وكذلك جلوس المواطنين على مسافات آمنه بالحدائق والمتنزهات، وضرورة التزام المواطنين بالكمامة والبعد عن التزاحم.





وأكد الغضبان، أن الجهات التنفيذية سوف تشن حملات على الشاطئ وبالحدائق والمتنزهات على مدار ساعات العمل، وذلك للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أنه لن يتم السماح بمخالفة القرارات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وناشد المواطنين من رواد الحدائق وكذلك المستفيدين من الشاطئ، بالحرص على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بشكل يضمن سلامة المواطنين، وذلك حتى تعبر مصر الأزمة الحالية بسلام وأمان، مؤكدًا أن بورسعيد تتميز بالحدائق بلا أسوار وكذلك الشاطئ الرملي المتميز.





في ذات السياق، شدد محافظ بورسعيد، على ضرورة التزام كافة المحلات والمطاعم و"الكافيهات" بالمواعيد المحدده لفتح وغلق المحال التجارية، في التاسعة مساءً، وذلك حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين.



