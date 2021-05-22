Advertisements
وزير الخارجية يكشف آخر تفاصيل العلاقات المصرية القطرية (فيديو)
السبت 22/مايو/2021 - 12:10 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف سامح شكري، وزير الخارجية، آخر تفاصيل إتفاق العلا للمصالحة مع قطر، مشيرا إلى أن تنفيذ إتفاقية العلا يسير بشكل جيد من قبل الطرفين.
و قال "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن اللجنة المتابعة لتنفيذ الاتفاقية تجتمع بشكل دوري على المستوى السياسي والقانوني، منوها بأن هناك جولة أخرى بعد أيام، حيث سيكون هناك اجتماع مصري قطري لمتابعة تنفيذ اتفاقية العلا.
وأشار إلى أن التنفيذ الكامل لإتفاقية العلا يفتح المجال لمزيد من عودة العلاقات الطبيعية بين مصر وقطر، مضيفا: "حرصنا أن تكون العلاقات بين الشعبين لا تتأثر بأي توتر شاب العلاقات"، مؤكدا أن كل المؤشرات إيجابية وتصب في صالح البلدين، مضيفا: "قطر نفذت عدد من التزاماتها ونستكمل هذا الحوار".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements