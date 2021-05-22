وزير الخارجية يكشف آخر تفاصيل العلاقات المصرية القطرية (فيديو)

كشف سامح شكري، وزير الخارجية، آخر تفاصيل إتفاق العلا للمصالحة مع قطر، مشيرا إلى أن تنفيذ إتفاقية العلا يسير بشكل جيد من قبل الطرفين.





و قال "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن اللجنة المتابعة لتنفيذ الاتفاقية تجتمع بشكل دوري على المستوى السياسي والقانوني، منوها بأن هناك جولة أخرى بعد أيام، حيث سيكون هناك اجتماع مصري قطري لمتابعة تنفيذ اتفاقية العلا.



