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سامح شكري يكشف تفاصيل المباحثات مع الوفد التركي الذي زار القاهرة

السبت 22/مايو/2021 - 04:24 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
هدى عبدالرازق
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كشف سامح شكري، وزير الخارجية، تفاصيل التقارب "المصري التركي" خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه تم استقبال نائب وزير الخارجية التركي، ووفد مرافق له بمصر، وذلك بعد أن قطع الحوار الأمني بين البلدين شوطا.

و قال "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن اللقاء كان فرصة للتأكيد على ما تراه مصر ضروري لاستئناف العلاقات وتطبيعها من سياسيات.

وأشار إلى أنه تم وصف هذه المباحثات بأنها استكشافية، حيث تم التوضيح أنها جولة أولى، وإذا كان هناك ما نستشعره من تطور إيجابي فربما نستمر في هذه المباحثات الاستكشافية لحين الوصول لنقطة اطمئنان أن هناك أرضية واضحة تلبي احتياجات الطرفين.

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