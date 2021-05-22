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"البيئة" تكشف عن دورها في حماية الطيور المهاجرة
السبت 22/مايو/2021 - 05:41 ص
مارينا بشارة
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نوهت وزارة البيئة في اليوم العالمي لتنوع البيولوجي الموافق 22 مايو من كل عام على دور الوزارة لحماية الطيور.
جاء ذلك من خلال منشور عبر صفحة الوزارة الرسمية.
وأوضحت الوزارة أن مشروع صون الطيور الحوامة ينفذ برنامجًا متكاملًا لبناء القدرات والكوادر الوطنية على تعريف وتصنيف الطيور، وكذلك غلق توربينات الرياح عند الطلب لتوفير مسارات آمنة للطيور في أثناء فترات هجرتها، بإلإضافة إلى التعاون بين القطاعات التنموية في الدولة لدمج أنشطة صون الطيور الحوامة المهاجرة في برنامجها، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابًا على توافر بيئة صحية تؤدي إلى زيادة أعداد الطيور المهاجرة والحد من المخاطر التي تتعرض لها.
وأكدت الوزارة على تأهيل منطقة هجرة الطيور بحوات الأكسدة بشرم الشيخ، وتحويلها إلى مقصد سياحي متميز لمشاهدة الطيور وتوفير منطقة آمنة للطيور لإقامة الطيور أثناء استراحتها خلال مواسم الهجرة.
وأشارت إلى أن زيادة أعداد الطيور المهاجرة وسلامتها مؤشرًا يدل على سلامة النظام البيئي، كما تساهم في الحفاظ على النظام البيئي من خلال الحفاظ علي السلالة الغذائية، لافتة إلى أن التنوع البيولوجي يعتبر سرًا من أسرار الحياة فلكل نوع دور ووظيفة في الحفاظ على النظام البيئي.
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