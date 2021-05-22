Advertisements

"البيئة" تكشف عن دورها في حماية الطيور المهاجرة

السبت 22/مايو/2021 - 05:41 ص
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
Advertisements
نوهت وزارة البيئة في اليوم العالمي لتنوع البيولوجي الموافق 22 مايو من كل عام على دور الوزارة لحماية الطيور.

جاء ذلك من خلال منشور عبر صفحة الوزارة الرسمية.

وأوضحت الوزارة أن مشروع صون الطيور الحوامة ينفذ برنامجًا متكاملًا لبناء القدرات والكوادر الوطنية على تعريف وتصنيف الطيور، وكذلك غلق توربينات الرياح عند الطلب لتوفير مسارات آمنة للطيور في أثناء فترات هجرتها، بإلإضافة إلى التعاون بين القطاعات التنموية في الدولة لدمج أنشطة صون الطيور الحوامة المهاجرة في برنامجها، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابًا على توافر بيئة صحية تؤدي إلى زيادة أعداد الطيور المهاجرة والحد من المخاطر التي تتعرض لها.

وأكدت الوزارة على تأهيل منطقة هجرة الطيور بحوات الأكسدة بشرم الشيخ، وتحويلها إلى مقصد سياحي متميز لمشاهدة الطيور وتوفير منطقة آمنة للطيور لإقامة الطيور أثناء استراحتها خلال مواسم الهجرة.

وأشارت إلى أن زيادة أعداد الطيور المهاجرة وسلامتها مؤشرًا يدل على سلامة النظام البيئي، كما تساهم في الحفاظ على النظام البيئي من خلال الحفاظ علي السلالة الغذائية، لافتة إلى أن التنوع البيولوجي يعتبر سرًا من أسرار الحياة فلكل نوع دور ووظيفة في الحفاظ على النظام البيئي.
"البيئة" تكشف عن دورها في حماية الطيور المهاجرة
"البيئة" تكشف عن دورها في حماية الطيور المهاجرة
"البيئة" تكشف عن دورها في حماية الطيور المهاجرة
"البيئة" تكشف عن دورها في حماية الطيور المهاجرة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر التنوع البيولوجي البيئة

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يدرس ضم 4 صفقات مدوية لصالح الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

بعد رفض هالة صدقي الدعوة احترامًا لسمير غانم.. كواليس حفل الزفاف المثير للجدل بحضور يسرا وإلهام شاهين

منذ حوالي 5 ساعات

لبلبة لـ"عمرو أديب": سمير غانم كان واقف في ضهري.. والفنانة تظهر بحفل زفاف بعد انتهاء المداخلة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات ووفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

ماجد المصري ومحمود الليثي وهشام ماجد أبرز المشاركين في جنازة سمير غانم

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقرر عودة أول المعارين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أزمة في الأهلي بسبب محمد الشناوي

منذ حوالي 12 ساعة

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 18 ساعة

صباحًا يسرا وإلهام شاهين في جنازة سمير غانم.. وليلًا مع عمرو دياب ونانسي عجرم بحفل زفاف(صور)

منذ حوالي 6 ساعات

أشرف بن شرقي يصدم جماهير الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

مصر تعرض تجربتها في حماية الطيور المهاجرة بمؤتمر التنوع البيولوجي

البيئة: زيارات ميدانية لمشاهدة الطيور المهاجرة بمنطقة بحيرات الأكسدة بشرم الشيخ

"البيئة" تنظم برنامجا تدريبيا للشباب لإعداد الكوادر الوطنية على رصد الطيور المهاجرة بجبل الزيت (صور)

وزيرة البيئة: ننسق لإغلاق محطات الرياح أثناء مرور الطيور المهاجرة

البيئة تنظم البرنامج التدريبي الثالث لإعداد الشباب فى مجال مراقبة ورصد الطيور المهاجرة

10 معلومات عن البرنامج التدريبي للشباب لرصد الطيور المهاجرة (انفوجراف)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:45 م

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

01:15 م

بعد رفض هالة صدقي الدعوة احترامًا لسمير غانم.. كواليس حفل الزفاف المثير للجدل بحضور يسرا وإلهام شاهين

01:57 ص

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

07:43 م

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات ووفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

01:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله