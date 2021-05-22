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وزيرة الصحة تكشف حقيقة منح جرعة ثالثة من لقاح سينوفارم (فيديو)

السبت 22/مايو/2021 - 12:25 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
هدى عبدالرازق
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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حقيقة اعطاء جرعة ثالثة من لقاح سينوفارم، مشيرة إلى أن كل اللقاحات التي تم تسجيلها بمنظمة الصحة العالمية تم تسجيلها بعد التاكد من فاعليتها على أساس جرعتين.

و قالت "هالة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن الحديث عن جرعة ثالثة مستقبليا وارد لكل اللقاحات، مستبعدة أن يتم تطبيق هذا الامر العام الجاري، حيث سيتم دراسة كل اللقاحات ومدى احتياجها لإعطاء جرعة ثالثة.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن اقرار منح جرعة ثالثة من أي لقاح لكورونا يحتاج أولا إلى إنهاء المرحلة الرابعة من الدراسات.

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