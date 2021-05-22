مواجهات ساخنة للصيد والمعادي والبدرشين بالقسم الثالث





تستأنف اليوم السبت فى تمام الرابعة عصراً، مباريات الأسبوع السادس والعشرون، بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث.



حيث يستضيف بشتيل صاحب المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة فريق العياط صاحب المركز الثامن برصيد 32 نقطة.



ويخرج البدرشين صاحب المركز التاسع برصيد 30 نقطة لملاقاة الإتصالات المتصدر برصيد 69 نقطة.



بينما يستضيف جينيس متذيل المجموعة برصيد 20 نقطة فريق كاسكادا صاحب المركز الرابع برصيد 43 نقطة.



ويخرج أكتوبر صاحب المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة لملاقاة أبو النمرس صاحب المركز الخامس برصيد 39 نقطة.



ويستضيف جولدي صاحب المركز السابع برصيد 35 نقطة فريق حلوان العام صاحب المركز العاشر برصيد 29 نقطة.



ويخرج مستقبل وطن صاحب المركز السادس برصيد 36 نقطة لملاقاة المعادي صاحب الوصافة برصيد 46 نقطة.



ويستضيف الصيد صاحب المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة فريق الصف صاحب المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة.



وتختتم مباريات الأسبوع، غداً الأحد، بمواجهة أوسيم صاحب المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة فريق القومي صاحب المركز الثالث برصيد 44 نقطة، والتى كان من المفترض اقامتها اليوم، ولكن رفض الامن اقامة المباراة لدواعي أمنية.



ترتيب المجموعة الخامسة:



1- الإتصالات 69 نقطة

2- المعادي 46 نقطة

3- القومي 44 نقطة

4- كاسكادا 43 نقطة

5- أبو النمرس 39 نقطة

6- مستقبل وطن 36 نقطة

7- جولدي 35 نقطة

8- العياط 32 نقطة

9- البدرشين 30 نقطة

10- حلوان العام 29 نقطة

11- بشتيل 27 نقطة

12- الصف 22 نقطة

13- أكتوبر 21 نقطة

14- الصيد 21 نقطة

15- أوسيم 21 نقطة

16- جينيس 20 نقطة