الرقابة المالية: أكثر من 3 الالاف مستفيد من منتج التمويل " النانو"

أظهرت بيانات رسمية صادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن إجمالي عدد المستفيدين بمنتج التمويل الأصغر النانو، والذي يتم تقديمه من خلال شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر في نهاية عام 2020 وصل إلى نحو 3429 مستفيد بقيمة تمويل بلغت 790 ألف جنيه، موزعة بين 1488 مستفيد بالنشاط الخدمي بنسبة 43.39% من إجمالي عدد المستفيدين، بقيمة 348.7 ألف جنيه بنسبة 44.14% من إجمالي قيمة التمويل.

وأاشرت الرقابة المالية إلى أن عدد المستفيدين من التمويل الأصغر النانو بالنشاط التجاري 1124 مستفيد بنسبة 32.78% من إجمالي عدد المستفيدين، بقيمة 254.4 ألف جنيه بنسبة 32.2% من إجمالي قيمة التمويل، وبالنشاط الإنتاجي بلغ عدد المستفيدين 805 مستفيد بنسبة 23.48% من إجمالي عدد المستفيدين، بقيمة 184 ألف جنيه بنسبة 32.2% من إجمالي قيمة التمويل، وبالنشاط الزراعي بلغ عدد المستفيدين 12 مستفيد بنسبة 0.35% من إجمالي عدد المستفيدين، بقيمة 2900 جنيه بنسبة 0.37% من إجمالي قيمة التمويل.