وزيرة الصحة تكشف عن عدد المواطنين الحاصلين على اللقاح (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن عدد المسجلين على الموقع الإليكتروني للحصول على لقاح كورونا وصل إلى 4 مليون شخص، وعدد من حصلوا على اللقاح تخطى 2 مليون شخص، ومن حصلوا على الجرعة الثانية وصل إلى 400 ألف شخص.



وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مركز التطعيم المركزي بأرض المعارض سعته تصل إلى تطعيم 10 آلاف شخص يوميا، ويقدمون كل التسهيلات للمواطنين، معلقا: "وفرنا جولف كار لنقل المواطنين".



وأضافت وزيرة الصحة، أنهم أرسلوا إلى المحافظين لتوفير اماكن للتطعيم على غرار مركز تطعيم أرض المعارض بمدينة نصر.

