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الأرصاد عن طقس السبت: أجواء ربيعية ممتعة

السبت 22/مايو/2021 - 02:32 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، منشورًا على صفحتها على فيسبوك، موضحة أن السبت، يشهد أجواء ربيعية ممتعة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا.

وأضافت أنه يسود طقس لطيف على شمال البلاد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على كافة الأنحاء.

وتابعت أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال وجنوب سيناء على فترات متقطعة بنسبة سقوط ٣٠٪؜.

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