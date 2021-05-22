الأهلي يقرر عودة أول المعارين

حسم جهاز الكرة بالنادى الأهلى موقفه بشأن تدعيم صفوفه على مستوى خط الهجوم فى قائمة الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ووفقاً لما أشارت إليه بعض المصادر إلى أن الجهاز الفني للنادي الأهلي، قد استقر على عودة مهاجمه أحمد ياسر ريان في نهاية الموسم الجاري، بعد ظهوره بمستويات مميزه خلال فترة إعارته مع سيراميكا كليوباترا.





يأتي ذلك بعد رفض الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني فكرة عودة عمرو جمال مهاجم الفريق المعار لصفوف طلائع الجيش، إذ خرج اللاعب من حسابات جهاز الكرة رغم ظهوره بمستوى جيد مع فريقه بالموسم الحالى.





وأشارت المصادر ألى أن الجهاز الفني للنادي استقر أيضاً على خروج مروان محسن مهاجم الفريق، بنهاية الموسم الحالي.





واستطاع النادي الأهلي التغلب عل فريق صن داونز الجنوب أفريقي، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.





ويستعد المارد الأحمر لمواجهة صن داونز، في تمام الثالثة عصر السبت المقبل الموافق الثاني والعشرين من مايو الجاري، على ملعب لوكاس ماستربيسز موريبي في إطار إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.



