Advertisements

"زايد" تكشف جهود الوزارة لتطعيم المصريين بلقاح كورونا

السبت 22/مايو/2021 - 06:45 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة لديها استراتيجية في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا تقوم على 3 محاور، موضحة أنه يتم تطعيم الأطقم الطبية في أماكن عملهم، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من خلال 400 مركز ثم القطاعات الاقتصادية.

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم أعدوا مراكز لقاحات في المدن الصناعية الكبرى، وتوجهوا للبنوك والشركات العملاقة لتطعيم العاملين في هذه القطاعات، فضلا على أنهم بدأوا تطعيم نزلاء السجون.

وأضافت وزيرة الصحة، أنهم طعموا أغلب نزلاء دور المسنين في مصر، فضلا عن التوجه لمرضى الفشل الكلوي في أماكن الغسيل الكلوي لتطعيمهم، منوهة بأنهم تواصلوا مع عدد من الأندية لتطعيم أعضائها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هالة زايد كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل - أزمة في الأهلي بسبب محمد الشناوي

منذ حوالي 12 ساعة

أشرف بن شرقي يصدم جماهير الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقرر عودة أول المعارين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات ووفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

صباحًا يسرا وإلهام شاهين في جنازة سمير غانم.. وليلًا مع عمرو دياب ونانسي عجرم بحفل زفاف(صور)

منذ حوالي 6 ساعات

لبلبة لـ"عمرو أديب": سمير غانم كان واقف في ضهري.. والفنانة تظهر بحفل زفاف بعد انتهاء المداخلة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يدرس ضم 4 صفقات مدوية لصالح الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بعد رفض هالة صدقي الدعوة احترامًا لسمير غانم.. كواليس حفل الزفاف المثير للجدل بحضور يسرا وإلهام شاهين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ حوالي 18 ساعة

ماجد المصري ومحمود الليثي وهشام ماجد أبرز المشاركين في جنازة سمير غانم

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد تطعيم كبار السن.. خريطة توزيع لقاح كورونا على الشعب

وصل المستشفيات الجامعية.. قطار تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا

مع الإعلان عن بدء التطعيم.. تعرف على الفئات المستحقة للقاح كورونا

شاهد.. محافظ البحر الأحمر يشهد بدء تلقى أهالى المحافظة لقاح كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة (فيديو وصور)

شاهد.. محافظ البحر الأحمر يشهد بد تلقي أهالى المحافظة لقاح كورونا (فيديو وصور)

وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر لـ "لفجر": هناك إقبال من المواطنين على تلقى لقاح كورونا.. ويؤكد: اللقاح أمن تماماً (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:45 م

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

01:15 م

بعد رفض هالة صدقي الدعوة احترامًا لسمير غانم.. كواليس حفل الزفاف المثير للجدل بحضور يسرا وإلهام شاهين

01:57 ص

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

07:43 م

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات ووفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

01:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله