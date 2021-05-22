"زايد" تكشف جهود الوزارة لتطعيم المصريين بلقاح كورونا

قال الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة لديها استراتيجية في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا تقوم على 3 محاور، موضحة أنه يتم تطعيم الأطقم الطبية في أماكن عملهم، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من خلال 400 مركز ثم القطاعات الاقتصادية.





وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم أعدوا مراكز لقاحات في المدن الصناعية الكبرى، وتوجهوا للبنوك والشركات العملاقة لتطعيم العاملين في هذه القطاعات، فضلا على أنهم بدأوا تطعيم نزلاء السجون.



