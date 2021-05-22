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أسعار الذهب اليوم السبت 22-5-2021 في مصر

السبت 22/مايو/2021 - 12:25 ص
الذهب اليوم السبت 22-5-2021
الذهب اليوم السبت 22-5-2021
الفجر الاقتصادي
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حققت اسعار الذهب في مصر استقرار بداية تعاملات اليوم السبت 22-5-2021 بعد ارتفاعات قوية حققتها على مدار تعاملات الاسبوع.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 22-5-2021 :

وافتتحت اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 22-5-2021 على الأتي: سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 803 جنيهات للجرام وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 688.3 جنيه للجرام، وعيار 24 نحو 917.7 جنيه للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه الذهب نحو 6424 جنيها.

 

أسعار الذهب عالميا :

وعالميا- استقرت  أسعار الذهب امس الجمعة لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدعوما بتراجع الدولار الأمريكي وعوائد  سندات الخزانة مع انحسار بواعث القلق من تقليص إجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبحلول الساعة 0914 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1876.70 دولار للأوقية (الأونصة)، مع مكاسب 1.9 بالمئة للأسبوع. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1877.90 دولار للأوقية.

وقال فؤاد رزاق زاده المحلل في ثنك ماركتس "إجمالا، المستثمرون ليسوا قلقين كثيرا حيال التشديد (النقدي) في الوقت الحالي. وقد رأينا عوائد السندات في الولايات المتحدة تنزل قليلا وهو ما سمح للذهب بالاستمرار قرب أعلى مستوياته في الآونة الأخيرة.

"من وجهة نظر فنية، كسر العديد من مستويات المقاومة. لذا قلص الميل إلى المراهنة على النزول. المسار الأسهل هو الارتفاع والهدف المنطقي التالي هو 1900 دولار".

حوم الدولار قرب أدنى مستوياته للفترة الأخيرة مقابل منافسيه وهو يتجه لتكبد خسارة أسبوعية في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع  البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2831.08 دولار للأوقية، واستقر الفضة عند 27.74 دولار.

ولم يطرأ تغير على البلاتين الذي سجل 1196.04 دولار لكنه بصدد الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

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