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باسل خياط يوجه رسالة لأبطال "حرب أهلية"

السبت 22/مايو/2021 - 12:23 ص
بوابة الفجر
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اعتذر الفنان باسل خياط، عن عدم تواجده برفقة أبطال مسلسل "حرب أهلية، موضحًا:  "اضطريت للسفر بعد إنهاء التصوير مباشرة، وهذا ما منعنى من التواجد معكم ولكنى أحببت مشاركتكم ولو بفيديو صغير لأقول لكم إننى أحبكم جدا.

وعبر خلال فيديو طل على أبطال المسلسل أثناء استضافتهم في برنامج "معكم" والذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة cbc، ووجه لهم كلمة، حيث قال: عن تمنياته بالنجاح والخير للجميع، وكنت سعيد جدا بالعمل معكم وسأفتقدكم كثيرا".

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل .

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