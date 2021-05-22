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وزيرة الصحة تكشف تفاصيل تطعيم العاملين في المدارس والجامعات المصرية

السبت 22/مايو/2021 - 03:23 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنهم سوف يرسلون عيادات متنقلة عند أماكن صرف المعاشات اعتبارا من موعد صرف معاش الشهر المقبل، وذلك بناءً على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أنهم سوف يسجلون لأصحاب المعاشات للحصول على اللقاح، لافتة إلى أنه تقرر في لجنة إدارة الأزمات أنه سيتم تطعيم 100 ألف من العاملين بوزارة التربية والتعليم من مراقبي امتحانات الثانوية العامة والمعاهد الفنية اعتبارا من هذا الأسبوع.

وأضافت وزيرة الصحة، أنه تقرر أيضا تطعيم العاملين في الجامعات المصرية سواء إداريين أو أعضاء هيئة تدريس، مؤكدة أنه خلال الفترة من شهر يونيو إلى شهر أغسطس سيكون تم تطعيم 100% من المعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالمدارس والجامعات، حتى يعود الطلاب للمدارس، معلقة: "في طلاب مشافوش المدرسة من سنتين".

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