وزيرة الصحة تكشف تفاصيل تطعيم العاملين في المدارس والجامعات المصرية

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنهم سوف يرسلون عيادات متنقلة عند أماكن صرف المعاشات اعتبارا من موعد صرف معاش الشهر المقبل، وذلك بناءً على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأضافت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أنهم سوف يسجلون لأصحاب المعاشات للحصول على اللقاح، لافتة إلى أنه تقرر في لجنة إدارة الأزمات أنه سيتم تطعيم 100 ألف من العاملين بوزارة التربية والتعليم من مراقبي امتحانات الثانوية العامة والمعاهد الفنية اعتبارا من هذا الأسبوع.



