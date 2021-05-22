Advertisements

هل تواجه ميجان مصير الأميرة ديانا؟

السبت 22/مايو/2021 - 12:45 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
يرى الأمير هاري أن هناك الكثير من التشابه بين مجرى حياته وحياة والدته الأميرة ديانا، التي توفيت عام 1997، بحادث أثناء مطاردة الصحفيين لها وهي برفقة المنتج السينمائي المصري دودي الفايد.

وكشف الأمير هاري، أثناء سلسلة مقابلات مع أوبرا وينفري، نشر موقع "دايلي مايل" تقريرا عنها، أن مأساة الأميرة ديانا تكررت معه عندما بدأ بمواعدة ميغان وأن الجميع  لن يتوقف حتى تموت ميغان ويفقد أمرأة أخرى في حياته.

وأشار إلى أن والدته طوردت حتى الموت، وهي على علاقة بشخص لم يكن أبيض اللون ويخشى أن يعيد التاريخ نفسه مع زوجته ميغان، وأن تكون القائمة في ازدياد، فإن كل هذا "يعود إلى نفس الأشخاص، ونفس نموذج العمل، ونفس الصناعة".

ولمح إلى العنصرية التي يتعامل بها البعض وقال: "إن أكثر ما يؤسفني هو عدم اتخاذ المزيد من المواقف في وقت سابق من علاقتي مع زوجتي واستدعاء العنصرية بذلك".

وضرب الأمير هاري الأمير تشارلز ضربة بالكوع عندما حمله مسؤولية قبوله بما حدث وما سيحدث عندما قال: "اعتاد والدي أن يقول لي عندما كنا أصغر سنا أن حياته كانت هكذا، وأننا سنحيا نفس الحياة وسنمر بنفس المصاعب".

ولم يكن هذا منطقيا بالنسبة للأمير هاري، إذ أنه لا يجب أن يعاني الأطفال مثلما عانى آباؤهم: "افعل كل ما في وسعك للتأكد من أن تتحول التجارب السلبية التي مررت بها إلى تجارب إيجابية كي يستفاد منها أطفالك ولا يعانون مثلما عانيت".

وتحدث الأمير أيضا عن إخفاقه في معالجة حزنه على وفاة والدته، والعجز الذي شعر به عند فشله في حمايتها واعتماده على المخدرات والكحول لتخدير الألم،  ولكنه لجأ إلى العلاج حتى لا يفقد الباقي من حياته" كنت أعلم أنه إذا لم أقم بالعلاج وأصلح نفسي، فسأفقد هذه المرأة التي أرى إني سأقضي بقية حياتي معها".

وأضاف: "أحد أكبر الدروس التي تعلمتها في حياتي هو أنه يتعين علينا أحيانا العودة والتعامل مع المواقف غير المريحة حقا والقدرة على معالجتها حتى نتمكن من الشفاء، بالنسبة لي، فقد جهزني العلاج لأكون قادرا على تحمل أي شيء. لهذا السبب أنا هنا الآن، ولهذا السبب زوجتي هنا الآن".

وصرح أنه لم يكن هناك خيار آخر للمغادرة فإحساسه كان دائما بأنه قلق ومحاصر في القصر، كما أن عائلته رفضت المساعدة عندما شعرت ميغان برغبة بالانتحار.

أخبار تهمك

كارتيرون يدرس ضم 4 صفقات مدوية لصالح الزمالك

منذ أقل من ساعة

ماجد المصري ومحمود الليثي وهشام ماجد أبرز المشاركين في جنازة سمير غانم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يقرر إعارة نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

موعد حسم ريال مدريد لصفقة مبابي

منذ 34 دقيقة

عاجل - أزمة في الأهلي بسبب محمد الشناوي

منذ حوالي 6 ساعات

وزيرة الصحة تكشف حقيقة منح جرعة ثالثة من لقاح سينوفارم (فيديو)

منذ 33 دقيقة

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل..مصادر: مصر تواصل إمداد الأردن بالكهرباء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 12 ساعة

إشارة جديدة من رمضان صبحي لجماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

منذ ساعة و 14 دقيقة

أشرف بن شرقي يصدم جماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقرر عودة أول المعارين

منذ 38 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:45 م

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

07:43 م

أشرف بن شرقي يصدم جماهير الزمالك

09:30 م

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

01:15 م

عاجل - موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله