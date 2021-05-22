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أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 22-5-2021 بالبنوك

السبت 22/مايو/2021 - 12:32 ص
اسعار الدولار اليوم
اسعار الدولار اليوم
الفجر الاقتصادي
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استقر سعر الدولار اليوم السبت 22-5-2021 مقابل الجنيه المصري بجميع البنوك وسط محافظة العملة الأمريكية على سعرها امام الجنيه المصري بفضل تحسن الاداء الاقتصادي للبلاد.

سعر الدولار اليوم  السبت 22-5-2021 في مصر 

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع

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