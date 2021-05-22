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مخرج "حرب أهلية" للنجمة يسرا: العمل مع السيدات مرهق أكثر من الرجال

السبت 22/مايو/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
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أكد المخرج سامح عبد العزيز، خلال حديثه عن مسلسل "حرب أهلية" للنجمة يسرا، أن العمل مع السيدات مرهق أكثر من الرجال، لأنهم يكونوا مفكرين أكثر,

 وأضاف في تصريحات تلفزيونية، "عندما بدأت العمل مع يسرا كانت قد عملت مع العديد من المخرجين العظماء ولكن لأنها دائما لديها التحديث، وهذا ما جعل الموضوع أسهل". 
 
مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

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