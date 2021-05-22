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وزيرة الصحة توجه رسالة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

السبت 22/مايو/2021 - 05:48 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، سبب تأخر تحديد موعد لعدد من المسجلين على الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح رغم التسجيل فور انطلاق عملية التطعيم.

وقالت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "في ناس مصرة تتطعم في المركز اللي جمب بيتها، وممكن يكون المركز اللي جمب بيتها يكون حجم الانتظار به ضخم"، منوهة بأن المواطن يمكنه اختيار مكان ليس به قائمة انتظار مرتفعة.

وأوضحت أنهم أرسلوا مواعيد لكل المسجلين منذ انطلاق عملية التطعيم حتى أول أمس، حيث أنهم تلقوا قبل عيد الفطر 2.3 مليون جرعة من لقاحات كورونا، منوهة بأنهم سينشأون مركزين بالقاهرة على غرار مركز أرض المعارض بمدينة نصر.

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