Advertisements

عاجل.. الرئيس الأمريكي يدعو المجتمع الدولي لإعادة إعمار غزة

السبت 22/مايو/2021 - 12:50 ص
الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
أمنية فوزي
Advertisements
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنهم لديهم شراكة مع كوريا الجنوبية لمكافحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

ودعا الرئيس الأمريكي، المجتمع الدولي لإعادة إعمار غزة.



وكان صرح السفير بسام راضي، بأن مصر تقدم اضخم قافلة مساعدات للقطاع عبارة ١٣٠ شاحنة عملاقة محملة بعدد ٢٥٠٠ طن مواد غذائية، وادوية، وألبان اطفال، وملابس، ومفروشات، واجهزة كهربائية... وغيرها من المواد المتنوعة المقدمة من خلال صندوق تحيا مصر".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

غزة بوابة الفجر الفجر إعادة الاعمار إعادة إعمار غزة

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

منذ ساعة

مفاجأة صادمة.. عمرو عبد الجليل يعلن تفكيره في اعتزال التمثيل

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بعد رفض هالة صدقي الدعوة احترامًا لسمير غانم.. كواليس حفل الزفاف المثير للجدل بحضور يسرا وإلهام شاهين

منذ أقل من نصف ساعة

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يدرس ضم 4 صفقات مدوية لصالح الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

صباحًا يسرا وإلهام شاهين في جنازة سمير غانم.. وليلًا مع عمرو دياب ونانسي عجرم بحفل زفاف(صور)

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات ووفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ نصف ساعة

عاجل.. الرئيس الأمريكي يدعو المجتمع الدولي لإعادة إعمار غزة

منذ ساعة و نصف

ما الخط الأحمر لمصر في ملف سد النهضة؟.. وزير الخارجية يجيب

منذ 42 دقيقة

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ حوالي 13 ساعة

أشرف بن شرقي يصدم جماهير الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقرر عودة أول المعارين

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

"الرئاسة": مصر قدمت مساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء في السودان

السيسي يوجه بإرسال مساعدات إنسانية للأشقاء في السودان‎

إحباط تهريب بضاعة على متن 4 شاحنات بقيمة 130 ألف دينار بتونس

"السيسي" يستقبل وزير الطاقة الأمريكي

عاجل.. أول تعليق من الرئيس السيسي بعد فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية

بايدن: بدأنا الخطوات الأولى لإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:45 م

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات ووفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

01:56 ص

بعد رفض هالة صدقي الدعوة احترامًا لسمير غانم.. كواليس حفل الزفاف المثير للجدل بحضور يسرا وإلهام شاهين

01:57 ص

صباحًا يسرا وإلهام شاهين في جنازة سمير غانم.. وليلًا مع عمرو دياب ونانسي عجرم بحفل زفاف(صور)

01:14 ص

الأهلي يقرر عودة أول المعارين

12:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله