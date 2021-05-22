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عاجل.. الرئيس الأمريكي يدعو المجتمع الدولي لإعادة إعمار غزة
السبت 22/مايو/2021 - 12:50 ص
أمنية فوزي
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنهم لديهم شراكة مع كوريا الجنوبية لمكافحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
ودعا الرئيس الأمريكي، المجتمع الدولي لإعادة إعمار غزة.
وكان صرح السفير بسام راضي، بأن مصر تقدم اضخم قافلة مساعدات للقطاع عبارة ١٣٠ شاحنة عملاقة محملة بعدد ٢٥٠٠ طن مواد غذائية، وادوية، وألبان اطفال، وملابس، ومفروشات، واجهزة كهربائية... وغيرها من المواد المتنوعة المقدمة من خلال صندوق تحيا مصر".
ودعا الرئيس الأمريكي، المجتمع الدولي لإعادة إعمار غزة.
وكان صرح السفير بسام راضي، بأن مصر تقدم اضخم قافلة مساعدات للقطاع عبارة ١٣٠ شاحنة عملاقة محملة بعدد ٢٥٠٠ طن مواد غذائية، وادوية، وألبان اطفال، وملابس، ومفروشات، واجهزة كهربائية... وغيرها من المواد المتنوعة المقدمة من خلال صندوق تحيا مصر".
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