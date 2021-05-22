وزيرة الصحة تعلن لأول مرة: تصنيع لقاح محلي جديد تنتجه شركة بدولة غربية (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر تجري مباحثات مع شركات دولية لتصنيع اللقاحات بمصر، خاصة وأن مصنع "فاكسيرا" الجديدة بـ 6 أكتوبر تم تجهيزه.





وأضافت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن مصر ستوقع عقد التصنيع الثاني مع إحدى الشركات العملاقة في مجال تصنيع اللقاحات قريبا، موضحة أنه تم الحصول على الموافقة المبدئية من الشركة.



