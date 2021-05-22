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وزيرة الصحة تعلن لأول مرة: تصنيع لقاح محلي جديد تنتجه شركة بدولة غربية (فيديو)

السبت 22/مايو/2021 - 05:03 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر تجري مباحثات مع شركات دولية لتصنيع اللقاحات بمصر، خاصة وأن مصنع "فاكسيرا" الجديدة بـ 6 أكتوبر تم تجهيزه.

وأضافت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن مصر ستوقع عقد التصنيع الثاني مع إحدى الشركات العملاقة في مجال تصنيع اللقاحات قريبا، موضحة أنه تم الحصول على الموافقة المبدئية من الشركة.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن المفاوضات المالية والفنية مع هذه الشركة ستبدأ اعتبارا من الاثنين المقبل، وسيقوموا بإرسال بعثات لمصر لتقييم المصنع، معلقة: "الشركة اللي نتفاوض معها من دولة غربية".

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