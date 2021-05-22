وزيرة الصحة تنعي سمير غانم: فقدان الناس يشعرنا بالمسؤولية

نعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الفنان الراحل سمير غانم الذي وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه فنان عملاق.





وقالت "هالة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إنه كلما نفقد أشخاص، يزيد الشعور بالمسئولية بضرورة الإسراع بالحصول في تملك قدرتنا التصنيعية والعلمية أكثر، حتى لا نفقد الأرواح، متقدمة بواجب العزاء لأسرة الراحل سمير غانم والشعب المصري.





في سياق منفصل، كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حقيقة اعطاء جرعة ثالثة من لقاح سينوفارم، مشيرة إلى أن كل اللقاحات التي تم تسجيلها بمنظمة الصحة العالمية تم تسجيلها بعد التاكد من فاعليتها على أساس جرعتين.





و قالت زايد إن الحديث عن جرعة ثالثة مستقبليا وارد لكل اللقاحات، مستبعدة أن يتم تطبيق هذا الامر العام الجاري، حيث سيتم دراسة كل اللقاحات ومدى احتياجها لإعطاء جرعة ثالثة.



