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موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام صن داونز

السبت 22/مايو/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال إفريقيا.

واستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، على الدفع بمحمد شريف في مركز المهاجم ووضع والتر بواليا على دكة البدلاء.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الفريق الجنوب أفريقي بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب في المواجهة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في الثالثة عصر اليوم السبت ضمن منافسات دور الإياب لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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