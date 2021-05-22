صباحًا يسرا وإلهام شاهين في جنازة سمير غانم.. وليلًا مع عمرو دياب ونانسي عجرم بحفل زفاف(صور)



تواجد عدد كبير من نجوم الفن في حفل زفاف بالجونة وخاصة الهام شاهين ويسرا وأثار الجدل حضورهم وخاصة بعد ظهورهم في صلاة الجثمان للفنان الراحل سمير غانم صباح نفس اليوم وأنهم كانوا أصدقاء وتربطهم صداقة، فيما أحيا حفل الزفاف النجم عمرو دياب والنجمة نانسي عجرم.



وتوفى الفنان الكبير سمير غانم، عصر الخميس، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين واستمر فيها لأكثر من أسبوعين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.





ولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة



