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عمرو أديب ناعيا سمير غانم: "نحت في الصخر"

السبت 22/مايو/2021 - 06:30 ص
سمير غانم
سمير غانم
هدى عبدالرازق
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نعى الإعلامي عمرو أديب، وفاة الفنان الراحل سمير غانم الذي وافته المنية منذ أيام، مشيرا إلى أن مصر فقدت شخص كل الناس تعشقه، مضيفا: "سمير غانم نحط في الصخر وبنى طوبة على طوبة.. بقاله 60 سنة فنان".

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن عدد الأعمال الفنية للراحل سمير غان تخطت 300 عمل، مضيفا أن مصر فقدت مدرسة في الكوميديا بوفاة سمير غانم، وكان له أسلوب وملابس وطريقة خاصة به وحده.

وأضاف: "ناس كتير مش قادرة تصدق أن سمير غانم مات.. وانا رأيي أن سمير غانم مامتش، وبنسى أنه مات"، متابعا: "كانوا بيقولوا سمير غانم مخلف بنات ولكن سمير غانم ساب ولاد.. ساب حسن الرداد ورامي رضوان"، لافتا إلى أن سمير غانم لم يكن فنانًا عاديًا، ولديه القدرة على أن يرسم البسمة على الوجوه.

وأعرب عن أمنيته بالشفاء العاجل للفنانة دلال عبدالعزيز، قائلا: "دلال كانت بتقوم بالواجب ومفيش عزا او جنازة مرحتهاش فالوسط الفني، ولكن يشاء القدر ألا تحضر جنازة أحب الناس لها، والذي كان يمثل لها الزوج والأب والأخ والمعلم"، لافتا إلى أن سمير غانم استمر في الوسط الفني 60 عامًا ولم يسمع أحد عنه مشكلة واحدة.

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