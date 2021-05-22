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عاجل.. بايدن يشيد بدور مصر في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

السبت 22/مايو/2021 - 01:27 ص
الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
أمنية فوزي
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أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدور مصر في إقناع الفصائل الفلسطينية بوقف إطلاق النار، حسبما ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل.


ودعا الرئيس الأمريكي، المجتمع الدولي لإعادة إعمار غزة.


وكان صرح السفير بسام راضي، بأن مصر تقدم اضخم قافلة مساعدات للقطاع عبارة ١٣٠ شاحنة عملاقة محملة بعدد ٢٥٠٠ طن مواد غذائية، وادوية، وألبان اطفال، وملابس، ومفروشات، واجهزة كهربائية... وغيرها من المواد المتنوعة المقدمة من خلال صندوق تحيا مصر".

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