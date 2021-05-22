المفتي: القرضاوي اعترف بقيادة سيد قطب للفكر التكفيري (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إنه في مرحلة سابقة كان يقول بوجود خيط رابط بين التنظيمات الإرهابية على مستوى العالم بمسمياتها المختلفة.





وتابع "شوقي"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، أن أحد قادة داعش اعترف بقراءة كتاب لسيد قطب، ما يؤكد أن فكر الإخوان هو مرجعية لهذه الجماعات.



