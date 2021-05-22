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المفتي: القرضاوي اعترف بقيادة سيد قطب للفكر التكفيري (فيديو)

السبت 22/مايو/2021 - 06:16 ص
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إنه في مرحلة سابقة كان يقول بوجود خيط رابط بين التنظيمات الإرهابية على مستوى العالم بمسمياتها المختلفة.

وتابع "شوقي"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، أن أحد قادة داعش اعترف بقراءة كتاب لسيد قطب، ما يؤكد أن فكر الإخوان هو مرجعية لهذه الجماعات.

وأكد مفتي الديار المصرية، أن يوسف القرضاوي قال في شهادته إن سيد قطب هو من قاد فكرة التكفير في حد ذاتها، وأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش كان من الإخوان، لافتا إلى أن فكر الإخوان موجود ومتغلغل في الجماعات الإرهابية.

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