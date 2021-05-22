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"شيف" بالغردقة يودع الفنان سمير غانم على طريقته الخاصة (صور)

السبت 22/مايو/2021 - 06:00 ص
بيتزا على شكل وجه سمير غانم
بيتزا على شكل وجه سمير غانم
محمد طه
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ودع الشيف خالد عبدالفتاح صانع بيتزا النجوم الفنان الراحل الكبير سمير غانم، الذي وصفه الجميع بصانع البسمة الفنان الذي اجتمع على حبه كل المصريين بل والعرب.

وقال الشيف خالد عبدالفتاح، إنه حرص على وداع الفنان الراحل الكبير سمير غانم، بصناعة بيتزا تحمل وجه فنان كان سببًا في رسم البسمة على وجوه الجميع، لافتًا إلى أنه حرص على وداعه وسط حالة من الحزن الذي خيّم على قلوب محبيه.

جدير بالذكر أن الفنان سمير غانم، توفى مساء الخميس، بعد صراع مع المرض بعدما وُضع منذ عدة أسابيع على أجهزة التنفس الصناعي.

وتدهورت الحالة الصحية للفنان سمير غانم، ما أصاب جزءًا كبيرًا من الرئة، وكان يعاني من ضيق شديد في التنفس، بجانب أنه كان بدأ في جلسات الغسيل الكلوي، نتيجة تعرض الكلى للتليف.

كان الفنان سمير غانم عانى منذ فترة كبيرة من مشاكل في الكلى، وزيادة نسبة الكرياتين في الدم، ما تسبب في أزمة كلوية حادة تسببت في غسيل كلوي، إضافة إلى إصابته بفيروس كورونا.
"شيف" بالغردقة يودع الفنان سمير غانم على طريقته الخاصة (صور)
"شيف" بالغردقة يودع الفنان سمير غانم على طريقته الخاصة (صور)
"شيف" بالغردقة يودع الفنان سمير غانم على طريقته الخاصة (صور)
"شيف" بالغردقة يودع الفنان سمير غانم على طريقته الخاصة (صور)
"شيف" بالغردقة يودع الفنان سمير غانم على طريقته الخاصة (صور)
"شيف" بالغردقة يودع الفنان سمير غانم على طريقته الخاصة (صور)
"شيف" بالغردقة يودع الفنان سمير غانم على طريقته الخاصة (صور)
"شيف" بالغردقة يودع الفنان سمير غانم على طريقته الخاصة (صور)

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