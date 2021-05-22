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مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

السبت 22/مايو/2021 - 01:26 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه في مباراة اليوم أمام مضيفه صن داونز.

ويحل الأهلي ضيفًا في الثالثة عصر اليوم السبت على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف

خط الوسط : أكرم توفيق - أليو ديانج - عمرو السولية

خط الهجوم : محمد مجدي أفشة - صلاح محسن - محمد شريف.

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