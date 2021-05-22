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تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

السبت 22/مايو/2021 - 01:36 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي نادي ريال مدريد أمام نظيره فياريال، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره فياريال، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الفريق الملكي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 81 نقطة، بينما يتواجد فياريال في المركز السابع برصيد 58 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ميجيل – ميليتاو – ناتشو – أودريوزولا.

خط الوسط: فالفيردي – كاسيميرو – مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس – بنزيما – رودريجو.

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