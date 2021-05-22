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مفاجأة صادمة.. عمرو عبد الجليل يعلن تفكيره في اعتزال التمثيل

السبت 22/مايو/2021 - 01:40 ص
بوابة الفجر
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صدم الفنان عمرو عبد الجليل، الجمهور بإعلانه التفكيره في اعتزال الفن والبعد عن الأضواء تماما.

وقال في تصريحات تلفزيونية: "بفكر كل فترة والتانية إنى اعتزل الفن.. وأشعر بحالة من الملل من كثر الدوشة ووجع الدماغ.. وكل تفكيرى خلال تلك الفترة هو كيف أعيش في هدوء واستقرار".


وأوضح أن كل عمل يقدمه يأخذ منه جهد كبير وتفكير، في حين أن العمل لا يضيف له إلا الشخصية الجديدة التى يقدمها.

وأشار عمرو عبد الجليل، إلى أنه رغم تلك الشهرة التي حققها، فهو يعيش حياة سعيدة وهادئة،

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