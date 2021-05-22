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موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز والقنوات الناقلة في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 22/مايو/2021 - 01:46 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستعد فريق الأهلي لخوض مباراة قوية أمام فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم السبت في مدينة "بريتوريا" بجنوب إفريقيا، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز
وتنطلق مباراة الأهلي ضد ماميلودي صن داونز في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم السبت الموافق 22 مايو الجاري، على ملعب "لوكاس موريبي" في مدينة "بريتوريا" بجنوب إفريقيا في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز
ستكون مباراة الأهلي وصن داونز متاحة اليوم السبت، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستذاع المباراة عبر قناة bein sports hd 4 وسيتولى التعليق على المباراة المعلق التونسي عصام الشوالي.

كما يمكن متابعة مباراة الأهلي وصن داونز عبر البث الأرضي لقناة أون تايم سبورتس على تردد uhf 32، حيث سيتم نقل المباراة عبر القناة وذلك في اطار السماح ببث مباريات البطولة القارية عبر القنوات الأرضية بشكل مباشر.

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز
وفاز الأهلي على نظيره ماميلودي صن داونز 2-0 في مباراة ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويحتاج للتعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف للتأهل مباشرة للدور نصف النهائي للبطولة القارية.

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