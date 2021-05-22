بعد رفض هالة صدقي الدعوة احترامًا لسمير غانم.. كواليس حفل الزفاف المثير للجدل بحضور يسرا وإلهام شاهين





آثار الجدل حفل زفاف نجل أحد رجال الأعمال والذي أقيم في نفس يوم صلاة الجنازة على الفنان الراحل سمير غانم، خاصة بعد حضور معظم أصدقاء سمير غانم الحفل في مقدمتهم يسرا ولبلبة وإلهام شاهين علي عكس الفنانة هالة صدقي التي اعتذرت عن الحضور احترامًا لصداقتها للفنان سمير غانم وعائلته.



وكتبت هالة، علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا اريد وانت تريد والله يفعل ما يريد.. نزلت من دبي لحضور فرح روحت العزاء واعتذرت عن الفرح.. وكما هو معروف في الوسط الفني ان الفنانين العظماء دول كانوا لا يمكن يسيبوا أي واجب سواء عزاء او زياره مريض.. وفِي يوم سألت رجاء يا رجاء انتي ليه بتروحي لكل من هب ودب حتي لو علاقتك بيهم مش قويه وتتعبي نفسك مع ناس ما تعرفيهوش.. كانت تقولي علشان في عزائي عايزه الدنيا كلها تقف مع اميره بنتي ويبقي عزاء كبير'.



وأضافت: "وتتركنا رجاء في ظروف الكورونا وخلسه اصدقائها المقربين جدا هما بس اللي يروحوا عندها يعزوا نفسهم ويعزوا اميره بنتها ،ودلال حضرت عزاء مصر كلها واهم عزاء لها حبيبها وجوزها وعشره عمرها ما تحضر العزاء ولا عارفين رد الفعل لما تعرف بخبر شريكها في الحياه ،وانها الوحيده اللي ما ودعتهوش ،اوعي تحسبها ابدا سيبها علي ربنا واللي رايده هيكون ،الانسان مسير وغير مخير ،الله يرحمك يا مبدع ويصبر بناتك وحبايبك".



وتوفى الفنان الكبير سمير غانم، عصر أمس الخميس، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين واستمر فيها لأكثر من أسبوعين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.



ولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة















