موعد عودة محمد محمود للأهلي

كشف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة، اليوم الجمعة، موعد عودة محمد محمود لاعب الوسط بالفريق بعد غياب دام لثلاث مواسم، بسبب الإصابات المختلفة.





وعبر موقع النادي الأهلي، أكد أبو عبلة"محمد محمود في المرحلة الأخيرة من التأهيل، وسيخضع لفحص جديد عقب عودة النادي الأهلي من قطر، وسيشارك في التدريبات الجماعية للفريق فور وصول البعثة إلى القاهرة".





وكان محمد محمود قد غاب عن المشاركه مع الفريق الأول لكرة القدم منذ انضمامه لصفوف القلعة الحمراء في 2018، حيث ظهر بقميص النادي في مواجهتين فقط، ولحقت به إصابات مختلفة، على مستوى الرباط الصليبي مرتين وغضروف الركبة.





وكان محمد محمود، قد أجرى جراحة في الركبة، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، وأصبح قريبا من المشاركة في التدريبات الجماعية، بعد تحسن حالته في الفترة الأخيرة.





واستطاع النادي الأهلي التغلب عل فريق صن داونز الجنوب أفريقي، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.





ويستعد المارد الأحمر لمواجهة صن داونز، في تمام الثالثة عصر السبت المقبل الموافق الثاني والعشرين من مايو الجاري، على ملعب لوكاس ماستربيسز موريبي في إطار إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.





ومن المقرر أن يتوجه النادي الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض لقاء السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان في الـ28 من مايو الجاري.



