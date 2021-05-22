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كيم كاردشيان وزوجها يواجهان قضايا بسوء معاملة العاملين لديهم

السبت 22/مايو/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
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أقام عدد من العاملين السابقين لدي الزوجين المقبلين على الطلاق كيم كاردشيان وكاني ويست، قضايا رسمية بتهمة سوء المعاملة وعمالة القصر.

وأشتكى العاملين السابقين من أن سلوك كاردشيان وويست كان في الكثير من الأحيان غير منطقي، كما أنهم كانوا يتجاوزون الساعات القانونية للعمل

وأوضحت المصادر أن أولئك العمال يستعدون حاليا للجوء إلى القضاء، وقد فتح تحقيق رسمي بعد ذلك سيكشف إلى أي حد كان الزوجان يتحكمان بالعاملين لديهما.

وفي سياق سابق أعلنت كارديشيان العزم بشكل جدي على استمرار معاملات الطلاق فيما بينهما، وجارس الخلاف حاليا على تقاسم الثروات فيما بينهما. 


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