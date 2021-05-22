ميسي يحسم مستقبله مع برشلونة خلال ساعات

تحوم الشكوك حول مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة الإسباني، في ظل عقده الذي سينتهي نهاية الموسم الجاري.





ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع برشلونة نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع البارسا.





وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ميسي سيجري حوارًا في القريب العاجل مع صحيفة "أوليه" الأرجنتينية.





وتابعت الصحيفة، أن اللقاء قد يشهد انتهاء صمت ميسي حول مستقبله، وسيعلن البرغوث، مدى إمكانية استمراره مع برشلونة.





وأشارت الصحيفة، أن ميسي سيتحدث أيضًا عن مشاركته في بطولة كوبا أمريكا المقبلة، وإذا كان سيتمكن أخيرًا من رفع الكأس مع منتخب الأرجنتين.



