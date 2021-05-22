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صن داونز يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة الأهلي

السبت 22/مايو/2021 - 02:34 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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تلقى فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، نبأ سار قبل استضافة الأهلي، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

حيث استعاد فريق صن داونز، تيمبا زواني، وذلك بعدما شارك في التدريبات الجماعية للفريق، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية.

وأكد مانجوبا مانجيثي، المدير الفني لفريق صن داونز، في تصريحات نقلها موقع "كيك أوف" الجنوب إفريقي، أن زواني أصبح جاهزًا، لخوض مباراة الأهلي، موضحًا أنه سيؤثر بشكل كبير على الفريق، وسيكون له دور تكتيكي مهم للغاية.

جدير بالذكر أن الأهلي فاز في مباراة الذهاب، التي أقيمت بالقاهرة الأسبوع الماضي، بثنائية نظيفة، ويسعي لتحقيق نتيجة إيجابية في بريتوريا لحسم التأهل لنصف النهائي.

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