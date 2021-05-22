تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إيبار في الدوري الإسباني

يلتقي نادي برشلونة أمام نظيره إيبار، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره إيبار، على أرضية ملعب بلدية إيبوروا، معقل نادي إيبار.





ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 76 نقطة، بينما يتواجد إيبار في المركز العشرين والأخير برصيد 30 نقطة.





ومن المتوقع أن يبدأ الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: نيتو.





خط الدفاع: جيرارد بيكيه، أومتيتي، رونالد أراوخو، جوردي ألبا.





خط الوسط: عثمان ديمبلي، دي يونج، بوسكيتس، ريكي بويج.





خط الهجوم: جريزمان، مارتن بريثويت.



