Advertisements

موعد مباراة الوداد البيضاوي ضد مولودية الجزائر في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

السبت 22/مايو/2021 - 02:55 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه اليوم السبت نادي الوداد البيضاوي المغربي نظيره نادي مولودية الجزائر الجزائري ضمن منافسات اياب دور ربع نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي الوداد المغربي.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ٤ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري ابطال افريقيا فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز نادي الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة هدف مقابل لاشيء.

أخبار تهمك

لبلبة لـ"عمرو أديب": سمير غانم كان واقف في ضهري.. والفنانة تظهر بحفل زفاف بعد انتهاء المداخلة (فيديو)

منذ نصف ساعة

ماجد المصري ومحمود الليثي وهشام ماجد أبرز المشاركين في جنازة سمير غانم

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يدرس ضم 4 صفقات مدوية لصالح الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

صباحًا يسرا وإلهام شاهين في جنازة سمير غانم.. وليلًا مع عمرو دياب ونانسي عجرم بحفل زفاف(صور)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تحذير للمواطنين وأخبار سارة.. 8 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقرر عودة أول المعارين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات ووفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ ساعتين

بعد رفض هالة صدقي الدعوة احترامًا لسمير غانم.. كواليس حفل الزفاف المثير للجدل بحضور يسرا وإلهام شاهين

منذ أقل من ساعتين

عاجل - برشلونة يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أزمة في الأهلي بسبب محمد الشناوي

منذ حوالي 9 ساعات

وقع على العقود. الصفقة الذهبية في ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

منذ حوالي 15 ساعة

أشرف بن شرقي يصدم جماهير الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:45 م

عاجل.. تعرف على أسماء لجنة إدارة الزمالك الجديدة

لبلبة لـ"عمرو أديب": سمير غانم كان واقف في ضهري.. والفنانة تظهر بحفل زفاف بعد انتهاء المداخلة (فيديو)

03:23 ص

بعد رفض هالة صدقي الدعوة احترامًا لسمير غانم.. كواليس حفل الزفاف المثير للجدل بحضور يسرا وإلهام شاهين

01:57 ص

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات ووفيات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

01:56 ص

عاجل.. انهيار عائلة سمير غانم في صلاة الجنازة

01:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله