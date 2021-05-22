موعد مباراة الوداد البيضاوي ضد مولودية الجزائر في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

يواجه اليوم السبت نادي الوداد البيضاوي المغربي نظيره نادي مولودية الجزائر الجزائري ضمن منافسات اياب دور ربع نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي الوداد المغربي.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ٤ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري ابطال افريقيا فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز نادي الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة هدف مقابل لاشيء.



