نائب محافظ الجيزة يتابع مشروع إحلال وتجديد كوبري عزبه العسيلي

تفقد المهندس إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه اللواء محمد عبدالحميد رئيس مركز ومدينة كرداسة ومسؤولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وشركة جنوب القاهرة للكهرباء والشركة المنفذة لأعمال مشروع محطة مياه الشرب بقرية ناهيا بمركز ومدينة كرداسة لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها ونسب التنفيذ وإزاله أي معوقات تعترض المشروع.





وشدد نائب المحافظ على تكثيف العمل بالمحطة وتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ لسرعه الانتهاء من الأعمال ودخول المحطة للخدمة في أسرع وقت ممكن بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.





كما تفقد نائب المحافظ قرى ناهيا والمعتمدية وبرك الخيام لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات، وللوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالي القرية والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة، واختتم جولته الميدانية بمركز ومدينة كرداسة، بتفقد مشروع إحلال وتجديد كوبري عزبة العسيلي على مصرف ناهيا العمومي.



