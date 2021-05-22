لبلبة لـ"عمرو أديب": سمير غانم كان واقف في ضهري.. والفنانة تظهر بحفل زفاف بعد انتهاء المداخلة (فيديو)





ظهرت الفنانة لبلبة، منذ قليل في حفل زفاف ابنة احدي رجال الأعمال بالجونة حيث تم نقلها بطائرة خاصة مع عدد من نجوم الفن عقب صلاة جنازة الفنان الراحل سمير غانم والمثير للجدل انها كانت من ساعات تتحدث عنه في برنامج الإعلامي عمرو أديب حيث أجرت المكالمة أثناء وجودها حفل الزفاف.



ونعت الفنانة لبلبة، وفاة الفنان سمير غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ، برنامج "الحكاية" والمذاع على قناة mbc مصر، قائلة : "الفنان القدير سمير غانم كان إنسان بمعنى الكلمة وياما وقف في ضهري وكان بيضحكني في عز أزماتي".



وأضافت أن الفنان القدير والعظيم سمير غانم كان صديقي عزيز وكان شخص جميل وكنت بكلمه كل ما بحس بضيق أو ازمة وكان بيضحكني في أصعب الأوقات.



وتوفي الفنان سمير غانم ، وتم تشييع جثمانه أمس الجمعة وحرص نجوم الفن على المشاركة في صلاة الجنازة في مشهد خيم عليه الحزن والبكاء، وكان من أبرز النجوم الحاضرين إلهام شاهين، محمود حميدة نهال عنبر، يسرا، سماح انور، ميرفت أمين، أشرف زكي، روجينا، محمد حماقي، محمود الليثي، شريف رمزي، ريهام حجاج وزوجها ومى نور الشريف، وماجد المصري.



