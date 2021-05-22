تقارير: الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على إثيوبيا

أفادت قناة العربية الإخبارية، بأن هناك تقارير إعلامية أمريكية، تفيد بتخطيط إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين، لفرض قيود على التأشيرات لمسؤولين إثيوبيين وإريتريين بسبب صراع تيجراي.





وأضافت أن إدارة بايدن تخطط لوقف المساعدات الأمنية المقدمة لإثيوبيا، وفرض عقوبات على مسؤولين إثيوبيين وإريتريين، وقد تستهدف أيضا برامج البنك الدولي وصندوق النقد في أديس أبابا.



