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تطورات تجديد عقد علي معلول في الأهلي

السبت 22/مايو/2021 - 03:31 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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أدى تأخر حسم ملف تجديد الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، إلى ظهور بعض الشائعات تفيد عدم رغبته في تجديد عقده لولاية أخرى مع القلعة الحمراء.

من جانبة نفى مصدر داخل جهاز الكرة بالنادي الأهلي حقيقة ماتردد في هذا الشأن.

ووفقاً لما أشار إليه المصدر"ملف التونسى على معلول سوف يتم فتحه عقب مباراة نهضة بركان فى بطولة السوبر الإفريقى".وأضاف"هناك اتفاق مبدئيا على تمديد عقد معلول ل 3 مواسم أخرى، وسنسعى لوضع الرتوش الأخيرة وحسم الصفقة في الأيام المقبلة خصوصاً أن الفترة الماضية شهدت إصابة اللاعب بالتزامن مع ضغط المباريات".

غاب على معلول، عن المشاركة مع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي،إذ يعاني الظهير الأيسر للفريق من إصابة على مستوى العضله الخلفية كان قد تعرض لها أثناء مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والتي انتهت لصالح الفريق البافاري بهدفين نظيفين.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة صن داونز، في تمام الثالثة عصر اليوم السبت الموافق الثاني والعشرين من مايو الجاري، على ملعب لوكاس ماستربيسز موريبي في إطار إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

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