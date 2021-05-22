مبابي إلى ريال مدريد في هذا الموعد

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن تطور جديد بشأن انتقال نجم باريس سان جيرمان الدولي الفرنسي كيليان مبابي، الى صفوف ريال مدريد.





ووفقاً للمعلومات الواردة من الإعلامي جوزيب بيدريرول، فإن ريال مدريد سيحسم الصفقة في غضون شهر أو شهرين على الأكثر.





وأضاف بيدريرول، أن باريس سان جيرمان عرض على مبابي الحصول على أي راتب يريده من أجل تجديد عقده، ولكن اللاعب رفض.





ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، ويحاول النادي منذ عدة أشهر تجديد عقده، ولكن اللاعب يرفض بسبب رغبته بالإنتقال الى الفريق الملكي.



